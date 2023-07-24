Космонавт NASA Хобург показал, как избавляются от мусора на МКС
Видео, как на Международной космической станции избавляются от мусора, показало NASA.
Отходы собирают в грузовом корабле. После его отстыковывают. Он начинает свободное падение и сгорает в земной атмосфере. Температура там равна более 2 тысячам градусов.
Астронавт NASA Вуди Хобург на видео показал цилиндрический кусок космического мусора. Робот-манипулятор Canadarm выбросил его за борт. Обломки упадут в атмосферу Земли, но только летом 2025 года. Для Международной космической станции нет никакого риска от этого.
Хобург прокомментировал, что здорово избавиться от мусора на борту космической станции. Наблюдая за тем, как он падает, сказал, что это довольно круто. По словам космонавта, экипаж МКС заранее избавляется от ненужных предметов перед тем, как пристыкованный космический корабль поднимет орбиту станции для предотвращения её падения в атмосферу Земли.