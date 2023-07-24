Космонавт NASA Хобург показал, как избавляются от мусора на МКС

Видео, как на Международной космической станции избавляются от мусора, показало NASA.

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Отходы собирают в грузовом корабле. После его отстыковывают. Он начинает свободное падение и сгорает в земной атмосфере. Температура там равна более 2 тысячам градусов.

Астронавт NASA Вуди Хобург на видео показал цилиндрический кусок космического мусора. Робот-манипулятор Canadarm выбросил его за борт. Обломки упадут в атмосферу Земли, но только летом 2025 года. Для Международной космической станции нет никакого риска от этого.