Назван способ продлить срок службы спутников на орбите

Ученые из Сиднейского университета (Австралия) создали материал для солнечных панелей, рассчитанный на длительный срок использования. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Energy Materials (AEM).

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По словам специалистов, материал, из которых делают солнечные панели для орбитальных спутников, довольно быстро деградирует. Ученые отметили, что из-за солнечных лучей панели могут терять до 10 процентов своей эффективности каждый год. Авторы исследования предложили новый способ создания панелей с помощью перовскита или титаната кальция.

В ходе экспериментов команда специалистов выяснила, что можно значительно снизить уровень деградации панелей из-за солнечных лучей и радиации. Для этого ученые использовали названный материал, а также нагревали солнечные панели в условиях вакуума. Оказалось, что с помощью нагрева можно восстановить эффективность панелей и значительно продлить срок их службы — теоретически на десятилетия или даже сотни лет.

По словам участника исследования Аниты Хо-Бейли, перовскит позволит создавать недорогие спутники, рассчитанные на долгий срок службы.