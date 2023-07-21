В Китае заработал самый большой в мире ветрогенератор

В Китае запустили самый большой ветрогенератор в мире. Об этом сообщает New Atlas.

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Устройство получило название MingYang Smart Energy MySE 16-260. Радиус ротора ветрогенератора составляет 260 метров, при этом каждая лопасть достигает 123 метров длины и весит 54 тонны. Общая высота устройства – 152 метра. Это приблизительно равно высоте 50-этажного здания. Мощность MingYang Smart Energy составляет 16 МВт. Планируется, что установка будет снабжать электричеством 36 тысяч домов.

Ветрогенератор установлен в Тайваньском проливе – более 200 дней в году в этом регионе бушуют «почти штормовые» ветра, отдельные порывы которых достигают 51 километра в час. При этом сама конструкция может выдержать порыв ветра до 287 километров в час – таким образом ветрогенератор защищён от экстремальных погодных условий.