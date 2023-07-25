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Как восстановить Viber: историю чатов, контакты, файлы и сообщения

Любой современный мессенджер позволяет создавать и восстанавливать резервные копии переписок, и Viber — не исключение. Портал lifehacker.ru рассказал, как восстановить потерянные чаты в Viber.

Как восстановить Viber: историю чатов, контакты, файлы и сообщения
© Viber

Как работает восстановление данных Viber

При наличии резервной копии вам не придется предпринимать никаких дополнительных шагов для восстановления информации. После установки приложения вам нужно лишь войти в Viber из-под желаемого аккаунта и следовать инструкциям на экране. Если учетная запись была автоматически деактивирована, то вам придется завести новую.

Предупреждаем! Создавать резервные копии чатов можно только в приложениях для Android и iOS. На ПК-версии Viber это сделать невозможно.

Как создать резервную копию чатов и загрузить данные в облако

  • Откройте Viber.
  • Перейдите в настройки — «Учетная запись» — «Резервное копирование».
  • Подключите к аккаунту «Google Диск» (для Android) или iCloud (для iOS).
  • Выберите параметры копирования. Для экономии мобильного трафика рекомендуем разрешить резервное копирование только при подключении к Wi-Fi.
  • Настройте регулярный интервал загрузки копий.
  • Нажмите «Создать сейчас».

Как восстановить чаты на уже установленном Viber

При установке Viber автоматически предлагает восстановить информацию из облака, но это можно сделать и на уже установленном приложении.

  • Откройте Viber.
  • Перейдите в настройки — «Учетная запись» — «Резервное копирование».
  • Нажмите «Восстановить».
  • Выберите источник, из которого вы хотите загрузить данные.
  • Дождитесь завершения загрузки.
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