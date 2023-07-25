Как восстановить Viber: историю чатов, контакты, файлы и сообщения
Любой современный мессенджер позволяет создавать и восстанавливать резервные копии переписок, и Viber — не исключение. Портал lifehacker.ru рассказал, как восстановить потерянные чаты в Viber.
Как работает восстановление данных Viber
При наличии резервной копии вам не придется предпринимать никаких дополнительных шагов для восстановления информации. После установки приложения вам нужно лишь войти в Viber из-под желаемого аккаунта и следовать инструкциям на экране. Если учетная запись была автоматически деактивирована, то вам придется завести новую.
Предупреждаем! Создавать резервные копии чатов можно только в приложениях для Android и iOS. На ПК-версии Viber это сделать невозможно.
Как создать резервную копию чатов и загрузить данные в облако
- Откройте Viber.
- Перейдите в настройки — «Учетная запись» — «Резервное копирование».
- Подключите к аккаунту «Google Диск» (для Android) или iCloud (для iOS).
- Выберите параметры копирования. Для экономии мобильного трафика рекомендуем разрешить резервное копирование только при подключении к Wi-Fi.
- Настройте регулярный интервал загрузки копий.
- Нажмите «Создать сейчас».
Как восстановить чаты на уже установленном Viber
При установке Viber автоматически предлагает восстановить информацию из облака, но это можно сделать и на уже установленном приложении.
- Откройте Viber.
- Перейдите в настройки — «Учетная запись» — «Резервное копирование».
- Нажмите «Восстановить».
- Выберите источник, из которого вы хотите загрузить данные.
- Дождитесь завершения загрузки.