Крупнейший кратер вечной мерзлоты в Якутии начал таять

Ученые обратили внимание на быстрое таяние крупнейшего в мире кратера вечной мерзлоты Батагайка, расположенного в Якутии,

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сообщаетReuters. По мере освобождения земли ото льда, провал начинает стремительно расширяться.

Батагайка или Батагайский кратер расположен в восточно-сибирской тайге в 660 км от Якутска и в 10 км от поселка Батагай. Кратер представляет собой постепенно растущую впадину длиной 1 км и глубиной до 100 метров.

«Хотя растущий кратер может привлечь туристов, продолжение обвала почв остается признаком опасности. По мере повышения температур мы будем видеть все больше и больше подобных мегапровалов, пока вся вечная мерзлота не исчезнет», — рассказал Reuters ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев.

По данным Росгидромета, Россия нагревается как минимум в 2,5 раза быстрее остального мира. Это приводит к таянию вечной мерзлоты, высвобождая хранившиеся в талых почвах парниковые газы.