Уникальную планету с двумя «лицами» обнаружили астрофизики

Ученые обнаружили уникальную планету - белого карлика, который имеет два разных «лица» – одна сторона состоит из водорода, а другая – из гелия. Об этом пишет 3DNews.

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Эта необычная планета получила имя Янус (Janus) – так звали двуликого древнеримского бога. Это открытие ставит под сомнение представления астрофизиков о строении звезд и открывает новые горизонты для астрономических исследований.

Белые карлики – это мертвые звезды, обугленные до ядра. Их экстремальная плотность связана с необычным механизмом, который создает внутреннее давление звезды, которое нужно, чтобы противостоять силе гравитации.

Янус – это новый белый карлик, который был обнаружен с помощью установки Zwicky Transient Facility (ZTF) для поиска сильно магнетизированных таких небесных тел. Кроме того, с помощью установки CHIMERA и Большого Канарского телескопа можно было увидеть, что Янус оборачивается вокруг своей оси примерно каждые 15 минут. Также удалось узнать, что одна сторона Януса состоит из водорода, другая – из гелия. Не исключено, что ученым удалось поймать уникальный момент перехода от водородной к гелиевой поверхности.

Однако, ученые не могут объяснить, почему одна сторона карлика переходит в другую быстрее, чем это происходит в обратную сторону. Существует две гипотезы, объясняющие это странное явление, и обе связаны с магнитными полями.