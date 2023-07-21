Обнаружен загадочный объект, подающий радиосигналы 33 года

Группа астрофизиков нашла в галактике источник радиосигналов, которые приходят каждые 22 минуты в течение как минимум 33 лет. При этом объект вращается слишком медленно, что выводит открытие за рамки известной нам физики, пишет 3DNews.

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По словам руководителя группы, астрофизика из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии Наташи Харли-Уокер, обнаруженный объект GPM J1839-10 «бросает вызов пониманию нейтронных звезд и магнетаров».

Он излучает радиосигнал длительностью около 5 минут, который приходит к нам с расстояния 15 тысяч световых лет каждые 22 минуты. Изучив архивы, ученые выяснили, что источник фиксируется с 1988 года, однако ранее на него не обращали внимания, так как такое считалось просто невозможным.

Дело в том, что подобные долгопериодические излучения лежат ниже так называемой «долины смерти» для магнетаров - одной из разновидностей нейтронных звезд. Для радиоизлучения магнетар должен вращаться с определенной скоростью. При его замедлении, радиосигнал возникает все реже.

«Обнаруженный нами объект вращается слишком медленно, чтобы генерировать радиоволны — он находится ниже линии смерти», — пояснила Херли-Уокер.

Однако излучение все равно происходит. Ученые высказали предположение, что сигнал может идти от звезды какого-то ранее неустановленного типа, например, белых карликов в намагниченном и изолированном состоянии.