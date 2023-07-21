Обнаружен загадочный объект, подающий радиосигналы 33 года

Астрофизики обнаружили загадочный объект, подающий радиосигналы 33 года
Группа астрофизиков нашла в галактике источник радиосигналов, которые приходят каждые 22 минуты в течение как минимум 33 лет. При этом объект вращается слишком медленно, что выводит открытие за рамки известной нам физики, пишет 3DNews.
По словам руководителя группы, астрофизика из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии Наташи Харли-Уокер, обнаруженный объект GPM J1839-10 «бросает вызов пониманию нейтронных звезд и магнетаров».
Он излучает радиосигнал длительностью около 5 минут, который приходит к нам с расстояния 15 тысяч световых лет каждые 22 минуты. Изучив архивы, ученые выяснили, что источник фиксируется с 1988 года, однако ранее на него не обращали внимания, так как такое считалось просто невозможным.
Дело в том, что подобные долгопериодические излучения лежат ниже так называемой «долины смерти» для магнетаров - одной из разновидностей нейтронных звезд. Для радиоизлучения магнетар должен вращаться с определенной скоростью. При его замедлении, радиосигнал возникает все реже.
«Обнаруженный нами объект вращается слишком медленно, чтобы генерировать радиоволны — он находится ниже линии смерти», — пояснила Херли-Уокер.
Однако излучение все равно происходит. Ученые высказали предположение, что сигнал может идти от звезды какого-то ранее неустановленного типа, например, белых карликов в намагниченном и изолированном состоянии.
Ранее голландские ученые пришли к выводу, что физик Стивен Хокинг был прав относительно излучения черных дыр, однако материя исчезает не только в них, сама Вселенная «очень медленно испаряется у нас на глазах». По их данным, достаточно сильное искривление пространства-времени» может приводить к своебразному излучению частиц. При этом пространство-время искривляется не только вокруг черных дыр, но и вокруг нейронных звезд и белых карликов, а также чрезвычайно массивных объектов, таких как скопления галактик.