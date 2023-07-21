В космосе зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю

Сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) обнаружили в космосе самый яркий гамма-всплеск за всю историю. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

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По данным астрономов, источник излучения находился в 2,4 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Стрела. Зафиксировать этот гамма-всплеск удалось на приборе гамма-телескопа "Ферми", который находится на низкой околоземной орбите. Подчеркивается, что столь мощные явления можно наблюдать примерно раз в десять тысяч лет.

"Ферми", названный в честь пионера физики высоких энергий Энрико Ферми, был запущен 11 июня 2008 года. Как сообщалось, миссия является совместным предприятием НАСА, министерства энергетики США и правительственных учреждений Франции, Германии, Италии, Японии и Швеции. Проект является признанным экспериментом ЦЕРН.

Уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибору "Ферми" позволяют 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и 2 детектора, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.