В космосе зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю
Сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) обнаружили в космосе самый яркий гамма-всплеск за всю историю. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.
По данным астрономов, источник излучения находился в 2,4 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Стрела. Зафиксировать этот гамма-всплеск удалось на приборе гамма-телескопа "Ферми", который находится на низкой околоземной орбите. Подчеркивается, что столь мощные явления можно наблюдать примерно раз в десять тысяч лет.
"Ферми", названный в честь пионера физики высоких энергий Энрико Ферми, был запущен 11 июня 2008 года. Как сообщалось, миссия является совместным предприятием НАСА, министерства энергетики США и правительственных учреждений Франции, Германии, Италии, Японии и Швеции. Проект является признанным экспериментом ЦЕРН.
Уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибору "Ферми" позволяют 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и 2 детектора, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.
Во время попадания лучей в детекторы аппараты начинают взаимодействовать со специальными кристаллами. Чем энергичнее гамма-излучение, тем больше света производится. По кристаллам специалисты определяют направление всплесков. Данный гамма-всплеск был настолько ярким, что прибор не смог справиться с большим количеством поступающих фотонов. Поэтому, как сообщает Lenta.ru, массивная часть работы ученых заключалась в том, чтобы восстановить потерянные данные.