Российским таможенникам запретили пользоваться гаджетами Apple

Федеральная таможенная служба России запретила сотрудникам пользоваться устройствами Apple в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

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Запрет российским таможенникам последовал за принятием аналогичных мер в других ведомствах.

20 июля Центризбирком России заявил, что планирует запретить сотрудникам использовать гаджеты iPhone и iPad в служебных целях.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен такой запрет. Минпромторг, «Ростех» ввел санкции. К этому идут в Минпросвещения и в Минцифры.