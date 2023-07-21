Новый смартфон Realme скопирует главную особенность iPhone 14 Pro

Компания Realme готовится к анонсу нового смартфона С51, главной особенностью которого станет шторка уведомлений, напоминающая функцию Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер с ником Paras Guglani.

© Realme

По данным Guglani, функция Realme С51 получит название Mini Capsule. Визуально она представляет собой небольшую область для уведомлений в верхней части экрана, которая делится пополам фронтальной камерой, вписанной в U-образный вырез.

Инсайдер также утверждает, что новый смартфон Realme получит 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора в устройстве будет равна 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

Вместе с информацией об устройстве Paras Guglani опубликовал еще и его изображения. Благодаря им становится ясно, что кроме Dynamic Island смартфон Realme скопирует у iPhone еще и необычное расположение задних камер.