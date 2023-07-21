«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для космических аппаратов

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставку СВЧ-приборов для установки на 30 космических аппаратов. В течение трех лет заказчикам будут переданы лампы бегущей волны разных типов и СВЧ-переключатели. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями», — говорится в сообщении.