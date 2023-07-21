Vivo представила недорогой смартфон с 50-мегапиксельной камерой

Китайская компания Vivo представила в Малайзии новый недорогой смартфон Y27. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Vivo

Смартфон получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей (FullHD+). Имеется V-образный вырез под селфи-камеру с разрешением 8 МП.

За производительность Vivo Y27 отвечают восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, а также 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти может быть только 128 ГБ.

Система камер состоит из двух модулей. Основной имеет разрешение 50 МП, а дополнительный – 2 МП. Вторая камера нужна Vivo Y25 для создания портретных снимков с размытым фоном.

Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой Funtouch 13. Встроенный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 44 Вт.