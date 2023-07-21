Vivo представила недорогой смартфон с 50-мегапиксельной камерой

Представлен новый смартфон Vivo с 50-мегапиксельной камерой дешевле 14 тысяч рублей
Китайская компания Vivo представила в Малайзии новый недорогой смартфон Y27. Об этом сообщает издание GSMArena.
Смартфон получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей (FullHD+). Имеется V-образный вырез под селфи-камеру с разрешением 8 МП.
За производительность Vivo Y27 отвечают восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, а также 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти может быть только 128 ГБ.
Система камер состоит из двух модулей. Основной имеет разрешение 50 МП, а дополнительный – 2 МП. Вторая камера нужна Vivo Y25 для создания портретных снимков с размытым фоном.
Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой Funtouch 13. Встроенный аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 44 Вт.
В Малайзии смартфон уже доступен для покупки по цене 699 ринггитов (примерно 13,8 тыс. руб. по курсу на 21 июля 2023 года).