Объем утечек данных в России за полгода превысил число жителей страны

«За первое полугодие зафиксировано 76 инцидентов, в сеть попали около 177 млн записей о гражданах. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 19 фактов утечек персональных данных, в ходе которых в открытый доступ попали около 45 млн записей».