В Китае построили самый большой в мире ветрогенератор

Китайская компания Three Gorges Energy запустила самую большую в мире морскую ветряную турбину MingYang Smart Energy MySE 16-260 мощностью 16 МВт. Об этом сообщает издание New Atlas.

© China Three Gorges Corporation

Радиус ротора MingYang Smart Energy MySE 16-260 составляет 260 метров, каждая лопасть имеет длину 123 м и весит 54 тонны. За один оборот гигантский ветряк вырабатывает 34,2 кВтч энергии. Всего турбина будет снабжать электричеством 36 тыс. китайских домов.

Гигантский ротор крепится к 152-метровой башне, что, как отмечает 3DNews, сопоставимо с высотой 50-этажного дома. На вершине башни располагается машинное отделение электростанции. Общий вес конструкции равен 385 тоннам. Она способна выдерживать порывы ветра со скоростью до 287 км/ч.