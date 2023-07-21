На территории британского космодрома SaxaVord найдено древнее кладбище

Sky News: Древнее кладбище нашли на территории британского космодрома SaxaVord
Остатки восходящего к раннему Бронзовому веку кладбища были найдены во время земляных работ на территории британского космодрома SaxaVord на Шетландских островах, передает канал Sky News.
Как отмечает телеканал, открытие сделали во время земляных работ в районе комплексе SaxaVord на Шетландских островах, до конца года здесь планируется провести первый в Британии вертикальный пуск ракеты. На территории нашли большие валуны, обожженные кости и белый кварц, связанные с наскальными рисунками и древними гробницами, что позволило предположить, что на месте космодрома раньше находилось кладбище ритуальной кремации, передает РИА «Новости».
Прибывшие на космодром археологи считают, что кладбище восходит к раннему Бронзовому веку и датируется примерно 2,2-1,8 тыс. лет до н. э.
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