На территории британского космодрома SaxaVord найдено древнее кладбище

Остатки восходящего к раннему Бронзовому веку кладбища были найдены во время земляных работ на территории британского космодрома SaxaVord на Шетландских островах, передает канал Sky News.

© SaxaVord Spaceport

Как отмечает телеканал, открытие сделали во время земляных работ в районе комплексе SaxaVord на Шетландских островах, до конца года здесь планируется провести первый в Британии вертикальный пуск ракеты. На территории нашли большие валуны, обожженные кости и белый кварц, связанные с наскальными рисунками и древними гробницами, что позволило предположить, что на месте космодрома раньше находилось кладбище ритуальной кремации, передает РИА «Новости».

Прибывшие на космодром археологи считают, что кладбище восходит к раннему Бронзовому веку и датируется примерно 2,2-1,8 тыс. лет до н. э.