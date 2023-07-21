Маск хочет создать управляемые чипом в голове робопротезы

Общаясь c инвесторами о результатах Tesla за второй квартал 2023 года, Илон Маск предположил, что в будущем его компания может заняться выпуском роботизированных протезов. Об этом сообщает издание Business Insider.

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Маск считает, что базой для новой серии продуктов могут послужить разрабатываемые в Tesla антропоморфные роботы Optimus, а также наработки компании Neuralink в сфере нейроинтерфейсов, в частности имплантируемые в мозг человека чипы. Насколько серьезны намерения Маска и компании Tesla развиваться в этом направлении, неизвестно.

«Мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями», – сказал предприниматель.

О планах на создание робоконечностей для людей Илон Маск рассказал, отвечая на вопросы одного из инвесторов Tesla о состоянии проекта Optimus. В ходе диалога миллиардер сказал, что человекоподобные роботы уже в 2024 году начнут делать «что-нибудь полезное» на заводах Tesla.