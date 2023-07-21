РЖД намерены использовать возобновляемые источники электричества для вокзалов

Российские инженеры из стартапа "ВиндДрайвИнжиниринг" разработали гибридную ветросолнечную электростанцию для железнодорожных станций и других объектов инфраструктуры ОАО "РЖД". Об этом пишут «Известия».

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Первые две установки появятся на крышах ульяновского и самарского вокзалов к концу года. Если испытания пройдут успешно и стоимость производства электричества будет ниже, чем у других решений, то такие установки будут использоваться на железнодорожных объектах по всей России.

Они отличаются от большинства аналогов тем, что могут генерировать энергию даже при очень слабом ветре. Эксперты считают, что такое оборудование может обеспечить недорогое электричество для инфраструктуры железных дорог, но окончательное решение о его эффективности будет принято только после завершения испытаний.

Главной целью разработчиков является снижение полной стоимости вырабатываемого кВт·ч, которое будет оцениваться после практического использования разработки. Если в итоге удалось получить результат в диапазоне от 4 до 8 рублей за кВт·ч при средних скоростях ветра 5-7 м/с, это можно будет считать успехом.