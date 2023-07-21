Cкладной Honor Magic V2 сравнялся по популярности с iPhone в Китае

Китайские пользователи известны своей особой любовью к iPhone.

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Но на этой неделе произошло нечто интересное — рейтинг популярных устройств на платформе JD.com возглавили iPhone и складной Honor Magic V2.

Впечатляющий успех данной модели Honor привлёк внимание многих. Самое интересное, что Magic V2 разошёлся по предзаказам настолько быстро, что первые владельцы получат устройства только в сентябре.

Отметим, что смартфон очень тонкий и компактный, с батареей, которая обеспечивает до 14 часов просмотра видео на развёрнутом экране. Что же до iPhone 14, то девайс Apple обещает от 20 до 30 часов работы от аккумулятора.

При этом лидером на рынке складных смартфонов по-прежнему остаётся Samsung. Но Huawei, Xiaomi и Oppo также активно выпускают свои модели.