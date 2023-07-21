WP: Китай намерен опередить США в новой космической гонке

"Из всех потенциальных угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов, более всего меня тревожит будущее превосходство в космосе. Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке - стране, которая впервые высадила человека на Луну, - и побороться за лидерство в этом пространстве", - пишет он в своей колонке.