В МТС сообщили о резком снижении интереса к Threads у россиян

Интерес россиян к сервису-конкуренту Twitter от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Threads резко снизился уже спустя два дня после того, как он стал доступен для скачивания. К такому выводу пришли аналитики МТС, передает РИА Новости.

Уточняется, что выводы были сделаны по результатам анализа обезличенной базы данных о трафике и числе пользователей нового приложения.

Threads стало доступно для публикации 6 июля. 7 июля число скачиваний выросло в 2,5 раза, а трафик приложения вырос в 8,5 раза, сообщили аналитики, однако уже 7 июля количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в три раза. После этого ежедневно число пользователей новой соцсети сокращалось на 28%. Отмечается, что большую часть пользователей Threads составили женщины.

Ранее сообщалось, что Meta* не позволила жителям Европы использовать Threads даже с VPN из-за жесткого регулирования ЕС в сфере защиты конфиденциальных данных пользователей.