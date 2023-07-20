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Российские учёные узнали, как «переваривается» уран внутри человека

Учёные из МГУ проанализировали как человеческий организм реагирует на облучение ураном чтобы эффективно отслеживать уровень радиации.

Российские учёные узнали, как «переваривается» уран внутри человека
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Российские учёные провели исследование, в котором выяснили, как соединения урана взаимодействуют в человеческом теле. Некоторые из этих соединений оказались способны сохранять свою твёрдую форму даже в желудке. Эти выводы помогут точнее определить безопасные дозы облучения для людей и животных.

Учёные изучили микрочастицы, которые состоят из разных оксидов урана. Они отследили, как меняется структура этих соединений при воздействии на них органов человека, таких как желудок и лёгкие. Некоторые соединения вели себя неожиданно и оставались в твёрдой форме, даже находясь в желудке. Учёные также обнаружили новый вариант структуры оксида урана в лёгочной среде.

Эти результаты позволят более точно оценить воздействие радионуклидов на организм и контролировать уровень радиоактивности в загрязнённых зонах. В будущем исследователи планируют изучить превращения оксидов урана в реальных условиях, таких как бычья сыворотка, чтобы получить полную картину о влиянии радиоактивных соединений на живые организмы. В работе принимали участие специалисты из различных институтов, что позволило получить всесторонний и точный анализ.

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