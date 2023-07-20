В России испытали оболочку для безопасного ядерного топлива

Корпорация «Росатом» провела первые испытания новой оболочки для ядерного топлива, которая будет устойчива к большинству нештатных ситуаций.

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Учёные из «Росатома» успешно провели первичные тесты оболочек ядерного топлива из карбида кремния в исследовательском реакторе БОР-60. Это связано с программой разработки нового поколения ядерного топлива ATF, которое обладает высоким уровнем безопасности.

Топливо ATF или толерантное топливо является стабильным при возникновении нештатных ситуаций на атомных электростанциях. Оно предотвращает пароциркониевую реакцию, которая может быть опасной в случае неполадок. Внедрение такого топлива снижает риски и повышает надёжность работы атомной энергетики.