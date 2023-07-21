Xiaomi выпустила бюджетные телевизоры по цене от 7300 рублей

Китайская компания Xiaomi представила обновлённую линейку бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A-серии 2024 года. В модельный ряд вошли сразу три бюджетных телевизора:

Все три модели работают на базе четырёхъядерного процессора с 8 ГБ встроенной памяти и операционной системой MIUI TV. Телевизоры Redmi Smart TV A 2024 уже поступили в продажу в Китае.