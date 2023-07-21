Миллионы компьютеров оказались в опасности из-за ошибки в прошивке Gigabyte

Исследователи выступили с резким предупреждением о потенциальных рисках, связанных с утечкой информации, полученной в результате атаки программы-вымогателя на Gigabyte два года назад. Утечка содержит критические уязвимости нулевого дня, обнаруженные в микропрограммном обеспечении, разработанном компанией AMI, которые интегрируются в материнские платы серверов и позволяют удаленно управлять несколькими компьютерами.

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В случае эксплуатации злоумышленниками, имеющими доступ к интерфейсам удаленного управления Redfish, эти уязвимости могут привести к несанкционированному доступу, удаленному выполнению кода и даже физическому повреждению серверов.

Хакеры могут получить статус «суперпользователя» и установить на зараженные компьютеры вредоносное ПО для выкупа или шпионажа, работающее на самых глубоких уровнях.