В Telegram появится новый формат рекламы

В новой версии Telegram может появиться другой формат рекламы в каналах, рекламодатели смогут публиковать изображение вместе с текстом и ссылкой, сообщается в Telegram Info. Также в мессенджер добавят возможность отслеживать переходы по этим рекламным ссылкам.

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В апреле Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА) обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову с предложением интегрировать в мессенджер кнопку маркировки рекламы.

По мнению представителей АБА, это позволит не нарушать визуал рекламы, поможет привлечь большее количество рекламодателей и рекламораспространителей на площадку, а авторам каналов — избежать нарушений законодательства. Предложение возникло на фоне новостей о внесённом в Госдуму законопроекте, предусматривающим штраф до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете.