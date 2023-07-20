Скончался самый разыскиваемый хакер XX века
На 60-м году жизни скончался самый разыскиваемый хакер XX века Кевин Митник. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Митник умер от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Данный диагноз ему поставили больше года назад и с тех пор он проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга. Отмечается, что у Митника осталась беременная их первым ребенком жена.
В 1990-х годах он похитил с компьютеров в США тысячи файлов с данными кредитных карт пользователей и проникал в телефонные и сотовые сети страны с целью получения доступа к компьютерным системам правительства, компаний и университетов. ФБР не удавалось найти Митника два года и только в 1995 году его арестовали и обвинили в компьютерном мошенничестве.
В 2000 году хакера выпустили из тюрьмы и он начал карьеру в качестве консультанта по безопасности. Также он известен в качестве писателя и публициста.