На 60-м году жизни скончался самый разыскиваемый хакер XX века Кевин Митник. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, Митник умер от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Данный диагноз ему поставили больше года назад и с тех пор он проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга. Отмечается, что у Митника осталась беременная их первым ребенком жена.

В 1990-х годах он похитил с компьютеров в США тысячи файлов с данными кредитных карт пользователей и проникал в телефонные и сотовые сети страны с целью получения доступа к компьютерным системам правительства, компаний и университетов. ФБР не удавалось найти Митника два года и только в 1995 году его арестовали и обвинили в компьютерном мошенничестве.