В Перу обнаружена древняя танцплощадка

Археологи обнаружили в Перу древнюю платформу. Она была спроектирована таким образом, чтобы каждый шаг по ее поверхности порождал гулкий звук, похожий на барабанный бой.

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Площадка располагалась под открытым небом в 200 км от современной Лимы. Ее построили между 1000-1400 годами нашей эры и продолжали использовать во времена инков (1400-1532 годы), а также в начале испанского завоевания.

Ученые пришли к выводу, что платформа представляла собой своеобразную танцплощадку. Но она предназначалась не для развлечений, а для ритуальных церемоний.

«Мы знаем, что в доиспанских андских ритуалах танец был важной частью процесса. Я считаю, что эта платформа была построена для усиления естественных звуков, связанных с танцем», – отметил археолог из Института культуры Университета Буэнос-Айреса в Аргентине Кевин Лейн.

По мнению археологов, на площадке проводились ритуалы в честь бога молнии и грома. Гремящий звук шагов имитировал природное явление. Для достижения наилучшего эффекта древние строители использовали четыре слоя заливок и различные материалы, в том числе верблюжий навоз и илистую почву.

На платформе диаметром 10 метров могли одновременно разместиться до 26 человек, исполняющих ритуальные танцы, сообщает Arkeonews.