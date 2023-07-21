SMS-сообщения на Android получили новый протокол

Google объявила о поддержке взаимодействия основных платформ обмена сообщениями на основе сквозного шифрования. Компания планирует интегрировать протокол Messaging Layer Security (MLS) в Google Messages. Этот шаг рассматривается как ответ на принятый Европейским союзом закон о цифровых рынках, который направлен на обеспечение совместимости между крупными платформами обмена сообщениями, таких как iMessage и вышеупомянутый Google Messages.

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Google подчеркивает важность открытых, проверенных стандартов, особенно в области конфиденциальности, безопасности и сквозного шифрования, для достижения практической совместимости. Без таких стандартов реализация таких функций, как групповые сообщения со сквозным шифрованием, становится затруднительной. Ожидается, что MLS обеспечит практическую совместимость различных сервисов и платформ, обслуживая тысячи пользователей различных устройств.