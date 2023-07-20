Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 14 Plus опустилась в России на 15%
Смартфон iPhone 14 Plus подешевел в России на 15% с момента выхода, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.
Спустя почти десять месяцев с начала продаж iPhone 14 Plus подешевел с 95 тыс. руб. до 80,5 тыс. руб.
iPhone 14 Plus отличается от базового iPhone 14 увеличенным дисплеем с 6,1 до 6,7 дюйма и возросшим аккумулятором. Смартфоны предлагают чип Apple A15 Bionic, основную 12-мегапиксельную камеру, дополненную ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, и селфи-камеру с аналогичным разрешением.
В то же время стоимость iPhone 14 опустилась уже до 72,9 тыс. руб., а более старый iPhone 13 предлагается по цене от 67,9 тыс. руб. Несмотря на разницу, номерные модели смартфонов двух поколений мало чем отличаются друг от друга.
Смартфоны линейки iPhone 14 были представлены компанией Apple 7 сентября 2022 года. В то время как iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max поступили во всем мире в продажу 16 сентября, iPhone 14 Plus появился на прилавках магазинов лишь 7 октября, то есть спустя месяц после презентации.