Стоимость iPhone 14 Plus опустилась в России на 15%

Смартфон iPhone 14 Plus подешевел в России на 15% с момента выхода, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Спустя почти десять месяцев с начала продаж iPhone 14 Plus подешевел с 95 тыс. руб. до 80,5 тыс. руб.

iPhone 14 Plus отличается от базового iPhone 14 увеличенным дисплеем с 6,1 до 6,7 дюйма и возросшим аккумулятором. Смартфоны предлагают чип Apple A15 Bionic, основную 12-мегапиксельную камеру, дополненную ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, и селфи-камеру с аналогичным разрешением.

В то же время стоимость iPhone 14 опустилась уже до 72,9 тыс. руб., а более старый iPhone 13 предлагается по цене от 67,9 тыс. руб. Несмотря на разницу, номерные модели смартфонов двух поколений мало чем отличаются друг от друга.