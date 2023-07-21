«Хаббл» обнаружил рой валунов, выброшенных из астероида Диморф

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал рой валунов, выброшенных из астероида Диморф в результате сильного удара. 37 обнаруженных объектов имеют размеры от 1 до 6,7 м в диаметре. Они удаляются от астероида со скоростью около 1 км/ч.

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Диморф - небольшой астероид, его диаметр составляет около 160 метров, он является спутником более крупного астероида Дидим. Напомним: 27 сентября прошлого года американский зонд DART врезался в Диморф, который не представлял опасности для Земли, несколько изменив его орбиту. Это был чисто научный эксперимент. Как рассказали ученые, цель - отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для нашей планеты астероидов или комет специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

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Общая масса этих обнаруженных валунов составляет около 0,1% от общей массы Диморфоса. Это открытие не только дает ценную информацию о поведении небольшого астероида при попадании в него снаряда, но и является рекордным для "Хаббла".

Обнаруженный им обломок относится к числу самых слабых объектов, когда-либо сфотографированных телескопом.

Правда, пишет New-Science.ru, не совсем понятно, как валуны, увиденные "Хабблом", были подняты с поверхности астероида. Они могут быть частью шлейфа выброшенного материала, уже сфотографированного "Хабблом" и другими телескопами. Или же через астероид могла пройти сейсмическая волна, последовавшая за ударом и всколыхнувшая поверхностные обломки. По оценкам группы, наблюдавшей эти валуны с помощью "Хаббла", удар потряс 2% валунов на поверхности астероида.

Сообщается, что планируемый к запуску в 2024 году аппарат Hera проведет детальное исследование астероида после столкновения.