РСПП стал партнером одной из инициатив Десятилетия науки и технологий
Комитет по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил о начале взаимодействия с Десятилетием науки и технологий — РСПП стал партнером инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества», сообщает Проектный офис Десятилетия науки и технологий.
Планируется, что Комитет по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей поможет вовлечь широкий круг промышленных предприятий в проекты и мероприятия инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества». В частности, предприятия-члены РСПП примут активное участие в рабочих группах и дискуссиях по трем ключевым направлениям:
Стимулирование прямых инвестиций в технологические стартапы через корпоративные венчурные фонды с привлечением научно-образовательных центров;
Вовлечение бизнеса в трансформацию системы высшего образования в части инженерно-технических и естественно-научных направлений подготовки;
Привлечение предприятий к деятельности студенческих акселераторов в качестве индустриальных партнеров с целью предоставления реальных рыночных задач, для решения которых предпринимательские команды будут искать оптимальные научно-технические решения.
«Сегодня одна из основных задач экономики страны — обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем, установление конкурентного уровня владения критическими технологиями в базовых отраслях. Качественная подготовка инженерно-технических и исследовательских кадров, поддержка технологического предпринимательства и стимулирование прямых инвестиций в технологические компании ранних стадий являются необходимыми условиями для решения этой задачи. Мы уверены в том, что участие в проектах объявленного Президентом России Десятилетия науки и технологий позволит объединить усилия всех участников инновационного процесса, чтобы решить эту амбициозную задачу», — отметил президент РСПП Александр Шохин.
«Десятилетие науки и технологий объединяет сотни проектов и мероприятий, направленных на усиление роли науки в развитии нашей страны. Очень важно, чтобы прорывные научные достижения наших ученых применялись на практике, внедрялись в производственные процессы и тем самым повышали эффективность экономики. Сотрудничество научных центров с индустриальными предприятиями, крупнейшими промышленными предприятиями России - это залог успешной реализации задач Десятилетия. Поэтому РСПП является стратегически правильным партнером для нашей инициативы», — подчеркнул Олег Мовсесян, куратор инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» Десятилетия науки и технологий РФ.
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