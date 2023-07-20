РСПП стал партнером одной из инициатив Десятилетия науки и технологий

Комитет по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил о начале взаимодействия с Десятилетием науки и технологий — РСПП стал партнером инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества», сообщает Проектный офис Десятилетия науки и технологий.

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Планируется, что Комитет по научно-образовательной и инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей поможет вовлечь широкий круг промышленных предприятий в проекты и мероприятия инициативы «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества». В частности, предприятия-члены РСПП примут активное участие в рабочих группах и дискуссиях по трем ключевым направлениям:

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Стимулирование прямых инвестиций в технологические стартапы через корпоративные венчурные фонды с привлечением научно-образовательных центров;

Вовлечение бизнеса в трансформацию системы высшего образования в части инженерно-технических и естественно-научных направлений подготовки;

Привлечение предприятий к деятельности студенческих акселераторов в качестве индустриальных партнеров с целью предоставления реальных рыночных задач, для решения которых предпринимательские команды будут искать оптимальные научно-технические решения.

«Сегодня одна из основных задач экономики страны — обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем, установление конкурентного уровня владения критическими технологиями в базовых отраслях. Качественная подготовка инженерно-технических и исследовательских кадров, поддержка технологического предпринимательства и стимулирование прямых инвестиций в технологические компании ранних стадий являются необходимыми условиями для решения этой задачи. Мы уверены в том, что участие в проектах объявленного Президентом России Десятилетия науки и технологий позволит объединить усилия всех участников инновационного процесса, чтобы решить эту амбициозную задачу», — отметил президент РСПП Александр Шохин.