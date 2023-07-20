Netflix заблокировала совместное использование аккаунтов

Популярный стриминговый сервис Netflix запретил совместное использование аккаунтов по всему миру. По данным компании, количество пользователей во втором квартале уже выросло на 5,9 млн и ожидается дальнейший рост. Об этом пишет 3DNews.ru.

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Изначально компания вела борьбу с совместным использованием аккаунтов пользователями сервиса в США и Канаде. А затем приняла решение распространить эту практику на весь мир.

Еще в мае Netflix начал предупреждать подписчиков о запрете использования аккаунта несколькими разными пользователями. При этом компания позволяет делиться своим аккаунтом с людьми, которые проживают с пользователем в одном доме.

А для того, чтобы поделиться аккаунтом с людьми, которые проживают где-то еще, необходимо будет доплачивать 7,99 долларов за каждого пользователя. Однако такая опция недоступна на самых дешевых тарифах.

После ужесточения правил пользования количество подписчиков Netflix начало расти, отмечает аналитическая компания Antenna.

При этом в Netflix ожидают, что пользователи, которые ранее смотрели фильмы через чужие аккаунты, зарегистрируют свои собственные в ближайшие несколько месяцев. В компании намерены предоставить таким пользователям привлекательные условия.

В Netflix также сообщили о росте выручки на 3 % во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале компания прогнозирует выручку в размере 8,5 млрд долларов, что на 7 % больше по сравнению с прошлым годом, и на это должен повлиять и рост числа платных подписок.