Нейтронная звезда в нашей галактике «заглючила» из-за астероида

Скорость вращения нейтронной звезды (магнетар) SGR 1935+2154 резко изменилась. Это сопровождалось быстрым радиовсплеском, сообщает 3DNews.ru.

Нейтронная звезда находится в 30 тыс. световых лет от центра Млечного Пути. По словам китайских ученых, аномалии, вероятно, связаны, с падением астероида, который был притянут гравитационным полем звезды и разорван на части.

Такие нейтронные звезды называют магнетарами. Они способны производить быстрые радиовсплески.

В публикации говорится, что нейтронные звезды могут быть окружены остатками своих планетарных систем, и среди этих обломков могут оказаться астероиды.

После того, как астероид притягивается гравитацией магнетара и разрушается, импульс «сообщается нейтронной звезде», подчеркивается в материале.

«Если астероид движется в направлении вращения нейтронной звезды, то при их столкновении последняя ускоряет вращение («сбой» или «глюк»); в противоположном случае оно замедляется («антисбой» или «антиглюк»)», - говорится в заметке.