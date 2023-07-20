NASA начало строить луноход для поиска воды в кратерах Луны

NASA начало постройку лунохода VIPER для поиска воды на Луне. Как сообщает портал Ars Technica, ровер будет спускаться на дно кратеров спутника Земли, куда никогда не заглядывал солнечный свет.

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Миссия была объявлена NASA еще в 2019 году. Формально она является продолжением миссии Resource Prospector, которую отменили в 2018 году из-за перехода агентства на коммерческие программы. Целый спектр задач по доставке луноходов и разработку приборов передали компаниям, что должно было снизить нагрузку на федеральный бюджет.

Для доставки лунохода NASA выбрала компанию Astrobotics. Разрабатываемый ей посадочный модуль Griffin должен доставить VIPER в район кратера Нобиле, который появился от удара астероида на южном полюсе Луны. Однако организация не выдержала графика разработок, из-за чего миссию перенесли с ноября 2023 года на ноябрь 2024 года. Общая стоимость миссии достигает 500 млн долларов с учетом оплаты запуска на ракете Falcon Heavy от SpaceX.

Сам луноход будет размером с машину для гольфа. Его оборудуют мощными фарами, которые позволят изучать поверхность кратера. При этом VIPER будет впадать в спячку, когда место посадки будет уходить из зоны прямой видимости с Землей. Благодаря малой задержке сигнала между планетой и спутником управлять аппаратом можно режиме реального времени.

Отметим, что признаки воды на Луне обнаружил в 2009 году индийский спутник Chandrayaan 1. Ученые надеются, что в кратерах будут ее большие залежи в виде льда. Чтобы определить толщину слоя у VIPER будет бур длиной в один метр.