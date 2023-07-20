Найдена массивная галактика без темной материи

Группа ученых, возглавляемая исследователем из испанского Университета Ла Лагуны Себастьеном Комероном, обнаружила, что галактика NGC 1277 не содержит темной материи. Масса этой галактики в несколько раз превышает массу Млечного Пути. По словам астрономов, это первый известный случай, когда массивная галактика не показывает признаков наличия невидимого, но крайне важного компонента Вселенной.

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«Этот результат не согласуется с принятыми в настоящее время космологическими моделями», – подчеркнули авторы научной работы.

Общепризнанная теория гласит, что массивные галактики содержат значительные объемы темной материи. Ее нельзя наблюдать непосредственно, но она оказывает гравитационное воздействие на видимое вещество.

NGC 1277 считается прототипом реликтовой галактики, что означает, что она не взаимодействовала со своими соседями. Объекты такого типа очень редки и, по мнению ученых, являются остатками гигантских древних галактик, возникших на раннем этапе существования Вселенной.

Изучение реликтовых скоплений позволяет ученым лучше понять, как образовались первые галактики. Авторы исследования пронаблюдали за NGC 1277 с помощью спектрографа интегрального поля и рассчитали распределение массы внутри галактики в радиусе около 20 000 световых лет.

Результаты показали, что галактика содержит не более 5% темной материи, а наблюдения указали на полное отсутствие этого вещества. Ученые выдвинули несколько теорий, объясняющих этот парадокс. Согласно одной из них, темная материя была вытеснена из галактики при слиянии нескольких галактических кластеров. Но ни одно из предложенных объяснений ученые не признали «полностью удовлетворительным», исследования продолжаются.