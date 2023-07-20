Умер самый известный хакер в мире

«Исправившийся хакер», один из самых известных в мире компьютерных взломщиков Кевин Митник скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

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Причиной смерти Митника стал рак поджелудочной железы.

Киберпреступления Митника, совершенные им в 90-х, включали кражи компьютерных данных и тысяч номеров кредитных карт в США. NYT отмечает, что когда-то он был одним из самых разыскиваемых киберпреступников в Штатах.

Митник использовал свои навыки, чтобы проникать в телефонные и сотовые сети страны, взламывать правительственные, корпоративные и университетские компьютерные системы. В числе пострадавших компаний оказались Apple, Nokia и Motorola.

В 1995 году хакер был арестован. Митник не признал себя виновным и утверждал, что никогда не пользовался полученной информацией в личных целях.