Умер самый известный хакер в мире

На 60-м году жизни умер культовый исследователь информационной безопасности Кевин Митник. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), ссылаясь на представителей компаний Mitnick Security Consulting и KnowBe4, сооснователем которых является усопший.

© WIkipedia

Митник умер в Лас-Вегасе от рака поджелудочной железы в возрасте 59 лет. О своем диагнозе эксперт узнал в 2022 году. Последний год своей жизни Митник проходил лечение в Медицинском центре Университета Питтсбурга. Он будет погребен на кладбище царя Давида в Лас-Вегасе.

Митник известен серией громких киберпреступлений в 90-х. Он взламывал телекоммуникационные компании и университеты, крал данные кредитных карт, а также промышлял мошенничеством. В частности, ему вменяют кражу компьютерных программ компании Santa Cruz Operation и систем Motorola и Nokia. Он стал первым хакером, который попал в список самых разыскиваемых преступников ФБР, после чего обрел большую известность.

Митник был арестован американскими спецслужбами в 1995 году и приговорен к пяти годам лишения свободы. После освобождения переквалифицировался в специалиста по информационной безопасности и стал признанным экспертом в этой сфере, основал компании Mitnick Security Consulting и KnowBe4, а также занимал высокую должность в Zimperium.