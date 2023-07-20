Аналитик допустил задержку выхода iPhone 15

Apple может отложить выход iPhone 15 на несколько недель и выпустить линейку как минимум в октябре. Об этом сообщает Вамси Мохан, аналитик по ценным бумагам в Bank of America.

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Аналитик сделал такой вывод на основе проверки цепочки поставок Apple этой осенью. Компания делает большую ставку на четвёртый квартал 2023 года, то есть, на период с октября по декабрь. Эксперт также понизил прогнозы по выручке Apple в третьем квартале: с $ 91,6 млрд до $ 87,1 млрд.

Вамси Мохан не пояснил, с чем может быть связана задержка в выходе нового поколения iPhone. В издании MacRumors отмечают, что никаких индикаторов переноса также не видно, поэтому прогноз аналитика может быть ошибочным.