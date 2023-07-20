Стало известно, какие новые функции получат наушники AirPods Pro 2

Apple готовит множество новых функций для наушников AirPods Pro 2, и самое приятное, что для этого не потребуется ничего покупать. Они просто «прилетят» с обновлением уже в этом году.

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Во-первых, это Adaptive Audio, которое позволяет динамически сочетать режим прозрачности и активного шумоподавления в зависимости от обстановки. Больше не нужно возиться с различными режимами - AirPods Pro 2 будут плавно подстраиваться, когда вы переходите от мытья посуды к уборке пылесосом.

Режим Conversation Awareness автоматически снижает громкость звука и улучшает звучание голосов перед вами, что делает разговор в шумном месте более легким.

Нужно отключить микрофон во время телефонного разговора? Нет проблем! С функцией Mute or Unmute достаточно просто нажать на стержень наушника. Телефон доставать не придется.