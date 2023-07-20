Стартовали предзаказы на 16-дюймовый модульный ноутбук Framework

Компания Framework открыла предварительные заказы на свое последнее творение - модульный 16-дюймовый ноутбук. Цены начинаются с $1399 для «DIY Edition» и $1699 для готовых систем с Ryzen 7 7840HS.

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Покупатели в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Австрии, Ирландии и Австралии уже могут оформить предзаказ. При добавлении графического модуля AMD Radeon RX 7700S стартовые цены увеличиваются до $1 799 и $2 099 соответственно.

Framework

Компания Framework оснастила ноутбук системой охлаждения, состоящей из двух 75-мм вентиляторов, трех тепловых трубок и термоинтерфейса из жидкого металла. Ноутбук оснащен 16-дюймовым QHD+ дисплеем с частотой обновления 165 Гц.