Новая электронная сигарета Juul может проверять возраст пользователя

Компания Juul, производящая электронные сигареты, обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за одобрением обновленной версии своего продукта. Новая электронная сигарета имеет возможность проверки возраста и уникальный чип Pod ID для предотвращения использования поддельных капсул.

По словам представителей Juul, продукт нового поколения призван решить две проблемы: «помочь» взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и ограничить доступ несовершеннолетних к вейпам.

Несмотря на то что новая электронная сигарета уже выпущена в Канаде и Великобритании, в США она должна пройти серьезную проверку, чтобы доказать снижение воздействия канцерогенов по сравнению с сигаретами.