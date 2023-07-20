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Juul разработала электронную сигарету, которая может проверять возраст пользователя

Компания Juul, производящая электронные сигареты, обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за одобрением обновленной версии своего продукта. Новая электронная сигарета имеет возможность проверки возраста и уникальный чип Pod ID для предотвращения использования поддельных капсул.

Новая электронная сигарета Juul может проверять возраст пользователя
© globallookpress.com

По словам представителей Juul, продукт нового поколения призван решить две проблемы: «помочь» взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и ограничить доступ несовершеннолетних к вейпам.

Несмотря на то что новая электронная сигарета уже выпущена в Канаде и Великобритании, в США она должна пройти серьезную проверку, чтобы доказать снижение воздействия канцерогенов по сравнению с сигаретами.

Таким образом, компания Juul возвращается в поле зрения общественности после финансовых проблем и урегулирования спора с властями США на сумму $462 млн по обвинению в том, что ее продукцией пользуются несовершеннолетние.

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