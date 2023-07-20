В приложении "Яндекс Go" появился прогноз цены за проезд на такси

Приложение сервиса "Яндекс Go" теперь показывает прогноз цены - можно проверить уровень спроса и как стоимость проезда на такси меняется в течение дня. О нововведениях сообщила пресс-служба сервиса.

"Яндекс Go" отмечает, что планировать поездки на такси в целом станет удобнее. Также в приложении появится специальный график - он поможет принять решение о том, вызвать ли такси сейчас, или подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить.

Для построения графика алгоритм анализирует количество свободных машин такси поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Такой период анализа выбран для того, чтобы накопить достаточно данных для оценки.