В приложении "Яндекс Go" появился прогноз цены за проезд на такси
Приложение сервиса "Яндекс Go" теперь показывает прогноз цены - можно проверить уровень спроса и как стоимость проезда на такси меняется в течение дня. О нововведениях сообщила пресс-служба сервиса.
"Яндекс Go" отмечает, что планировать поездки на такси в целом станет удобнее. Также в приложении появится специальный график - он поможет принять решение о том, вызвать ли такси сейчас, или подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить.
Для построения графика алгоритм анализирует количество свободных машин такси поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Такой период анализа выбран для того, чтобы накопить достаточно данных для оценки.
"Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли", - добавили в пресс-службе сервиса.