В Сбере рассказали о модели генерации текста для русского языка

«Сбер как ведущая технологическая компания выступает за открытость технологий и обмен опытом с профессиональным сообществом, ведь любые разработки и исследования имеют ограниченный потенциал в замкнутой среде. Поэтому, мы уверены, что публикация обученных моделей подстегнёт работу российских исследователей и разработчиков, нуждающихся в сверхмощных языковых моделях, создавать на их базе собственные технологические продукты и решения», — рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.