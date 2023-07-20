Представлен фотофлагман Nubia Z50S Pro на разогнанном Snapdragon 8 Gen 2

ZTE представила свой новый смартфон Nubia Z50S Pro, который выделяется своими техническими решениями и инновациями в области камер. Устройство оснащено новым сенсором основной камеры, более крупным и качественным, что совместно с улучшенной оптикой позволяет достигать высокого качества снимков.

© MobiDevices

Дисплей

Видео дня

Nubia Z50S Pro имеет 6,78-дюймовый дисплей AMOLED Q9 (BOE) с разрешением 2800×1260 пикселей (452 ppi, соотношение 20:9), частота обновление составляет 120 Гц, частота дискредитации сенсорного слоя составляет 720 Гц, пиковая яркость 1200 нит, частота ШИМ 2160 Гц.

MobiDevices

Аппаратная основа

«Сердцем» аппарата выступил 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 2 LV (8 ядер: Cortex-X3 до 3,36 ГГц + 2× Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2× Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3× Cortex-A510 до 2 ГГц) и GPU Adreno 740. Гаджет имеет 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ / 1 ТБ флеш-памяти.

Автономность Nubia Z50S Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт – зарядка смартфона осуществляется через порт USB Type-C.

Дизайн Nubia Z50S Pro также обращает на себя внимание, с плоским экраном, тонкими рамками и стильной задней панелью из стекла с различными текстурами.

Камера

Оптика главной камеры обладает минимальными хроматическими аберрациями, что делает изображения более четкими и естественными. Одной из главных особенностей камеры является фокусное расстояние 35 мм, наиболее близкое к тому, как видит мир человеческий глаз.

Диаметр входного отверстия главной камеры у смартфона Nubia Z50S Pro увеличен до 5,21 мм, что является рекордным значением среди всех смартфонов. Это позволяет увеличить объем света, который попадает на сенсор камеры, и улучшить качество снимков, особенно в условиях недостаточной освещенности.

MobiDevices

Кроме того, в оптическую систему камеры добавлен ИК-фильтр, который помогает подавить паразитные блики и переотражения в оптике, что способствует получению более чистых и четких изображений без нежелательных артефактов.

Вместе с улучшенными алгоритмами цветокоррекции и автофокусом, Nubia Z50S Pro предлагает множество полезных инструментов для качественной фото и видеосъемки.

Полные характеристики тройной основной камеры Nubia Z50S Pro выглядят так:

Основная: 50 Мп, Sony IMX800, 1/1,49", f/1.59, экв. фокусное расстояние 35 мм, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз, OIS;

50 Мп, Sony IMX800, 1/1,49", f/1.59, экв. фокусное расстояние 35 мм, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз, OIS; Широкоугольная: 50 Мп, OmniVision OV50D40, угол захвата 125 гр., автофокус, макросъёмка от 2,5 см;

50 Мп, OmniVision OV50D40, угол захвата 125 гр., автофокус, макросъёмка от 2,5 см; Телефото: 8 Мп, Hynix Hi847, 1/4.4", f/2.4, экв. фокусное расстояние 80 мм, автофокус, OIS.

MobiDevices

В качестве фронтальной камеры используется 16 Мп датчик OmniVision OV16AQ, 1/2.8", f/2.0 – он размещен в отверстии по центру экрана.

Прочие характеристики

Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou. В смартфоне присутствуют стереодинамики, NFC-модуль и ИК-пульт для управления бытовой техникой. Есть поддержка двух nanoSIM.

В качестве ОС выступила MyOS 13 на базе Android 13. Размеры Nubia Z50S Pro составляют 163,63×75,98×8,6 мм, а вес – 228 грамм. Влагозащита не заявлена.

Стоимость и дата начала продаж

Запуск продаж Nubia Z50S Pro в Китае запланирован на 27 июля. Смартфон выпускается в корпусе из стекла со сложной гравировкой текстуры кожи в оранжевой и чёрной расцветке.

Nubia Z50S Pro предлагается по различным ценовым вариантам:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($515);

12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 3999 юаней ($555);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4399 юаней ($615).

Также выпущена белая мраморная версия Nubia Z50S Pro без кожаных вставок:

12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4099 юаней ($570);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4499 юаней ($625).