Google упростила обмен файлами между Android и Windows

Google представила официальную версию утилиты «Обмен с окружением» для Windows, позволяющей передавать файлы между устройствами на Android и Windows-компьютерами.

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Ранее доступ к ней был лишь у ограниченного числа пользователей и в виде бета-версии, но теперь все мы можем воспользоваться удобным инструментом в качестве полноценного релиза.

И хоть скорость передачи файлов через воздух может быть несколько ниже, чем по проводу, утилита идеально подходит для обмена изображениями, аудио и другими небольшими файлами без необходимости подключения кабелей.