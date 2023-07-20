300 тысяч лет назад люди обрабатывали дерево в несколько этапов

Специалисты исследовали деревянную метательную палку, найденную в немецком городе Шёнингене три десятилетия назад. Оказалось, что люди ее обработали в несколько этапов перед тем, как использовать в охоте. Судя по всему, методы обработки дерева у наших предков 300 тысяч лет назад были более развитыми и сложными, чем считалось раньше. Работа опубликована в журнале PLoS ONE.

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В 1994 году ученые нашли палку, длина которой была 77 сантиметров. Она оказалась одним из инструментов, используемых для охоты людьми, который жили 300 тысяч лет назад. Специалисты отмечают, что, скорее всего, с ее помощью древние люди ловили дичь среднего размера (например, благородного оленя и косулю), а также зайцев и птиц. Такую метательную палку надо бросать как бумеранг. Древние люди метали это орудие на расстояние до 30 метров. Оба конца палки заострялись, чтобы наносить смертельный удар добыче.

«Эти легкие метательные палки, возможно, было легче запускать, чем более тяжелые копья, что указывает на возможность ее использования всеми членами группы. Такие инструменты могли использоваться детьми во время обучения метанию и охоте», — отметила Аннемике Милкс из Редингского университета.

Исследователи провели систематический анализ орудия. Они выяснили, что палку сделали из еловой ветки. Люди обрабатывали древесину в несколько этапов: срезали и снимали кору, придавали палке аэродинамическую форму, соскабливали поверхность, приправляли (то есть высушивали в течение некоторого времени) древесину и даже шлифовали ее.