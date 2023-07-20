SpaceX со второй попытки запустила ракету Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 15 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом проинформировала компания-разработчик SpaceX.

"Развертывание 15 спутников подтверждено", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Запуск был осуществлен со стартовой площадки на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Удалось это сделать только со второй попытки. Изначально планировалось, что пуск будет осуществлен в ночь с 18 на 19 июля, но его отменили за 5 секунд до старта.

Примечательно, что повторилась история недельной давности. Тогда запуск ракеты Falcon 9 с другой партией спутников тоже был осуществлен со второй попытки. Запланированный пуск с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде был отменен за 40 секунд до старта, в итоге ракету в космос отправили на следующий день.