Интернет-пользователей предупредят об искусственном интеллекте

Владельцы цифровых платформ должны подробно информировать каждого зашедшего на сайт, какие сведения о нем будет собирать система, основанная на искусственном интеллекте, и как потом будет распоряжаться полученными данными. Такой законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении 20 июля.

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Предложенные депутатом Антоном Горелкиным поправки учитывают мнение и позицию абсолютного большинства заинтересованных лиц — от Роскомнадзора до самих IT-компаний. Об этом сообщил 18 июля на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи его председатель Александр Хинштейн.

«Речь идет о так называемых рекомендательных алгоритмах, — пояснил депутат. — Это основанные на искусственном интеллекте встроенные механизмы, которые анализируют поисковые запросы пользователя, историю его покупок, наличие связей в социальных сетях и прочее и на основании полученной картины формируют подборку информации, которая пользователю может быть потенциально интересной».

Иногда в нарушение всех норм и правил пользователю таким образом могут навязывать информацию, выгодную третьим лицам, как, например, это было во время последних выборов в США. Появляется опасность манипулирования и распространения заведомо ложных сведений.