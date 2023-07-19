Ученые запечатлели редкую туманность в созвездии Киля

Учёные из Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии США засняли редкую и недолговечную туманность в созвездии Киля, которая образовалась в результате «звёздной агонии».

© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Наблюдение велось с помощью телескопа Gemini South, который расположен в Чили. В центре исследования находится редкая для наблюдения отражательная туманность IC 2220, которая и запечатлена на опубликованных снимках.

Причудливая кувшинообразная фигура представляет из себя облака космической пыли и звёздного вещества, которые выбрасывает из себя «умирающая» звезда HR3126 – относительно молодой красный гигант, который быстро достиг этой стадии из-за своей большой массы. Выбрасываемые из звезды вещества отражают излучения другой близкой звезды, из-за чего туманность принимает необычный внешний образ.

Наблюдаемая туманность IC 2220 расположена в 1200 световых лет от Земли и является важным объектом исследований. Учёные полагают, что наблюдение за происходящим в туманности поможет больше узнать об эволюции звёзд.