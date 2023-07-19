Стали известны подробности о Stories в Telegram

Функция Stories в Telegram будет работать у пользователей без платной подписки Premium в ограниченном режиме. Об этом сообщает портал «Код Дурова», ссылаясь на данные, появившиеся на платформе переводов Telegram.

Из утечки следует, что как минимум на релизе Stories в Telegram будут доступны только пользователям с платной подпиской. В «Код Дурова» предполагают, что такое разграничение нужно для плавного распределения нагрузки на сервера Telegram. Позже Stories станут доступны всем юзерам, но с некоторыми ограничениями.

Например, без Premium пользователи, скорее всего, не смогут выбирать время доступности своих публикаций. Также для бесплатных пользователей будет установлен суточный лимит на количество публикаций в формате Stories.

В свою очередь авторы Telegram-канала Telegram Info опубликовали общий список опций Stories, который удалось собрать из утечки. Например, выяснилось, что истории можно будет записывать с фронтальной и основной камер смартфона одновременно. В настройках конфиденциальности можно будет установить запрет на копирование Stories при помощи скриншотов и записи экрана. Некоторые элементы Stories, например, подписи и эмодзи, можно будет редактировать после публикации.

О том, что команда Telegram работает над интеграцией нового формата в мессенджер, Павел Дуров сообщил еще в конце июня 2023 года. Тогда же он заявил, что тестирование Stories с участием избранных пользователей начнется в июле.